رئيس جامعة جنوب الوادى الجديد يلتقى بصحفيين وإعلاميين قنا

التقى الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى بأعضاء اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا وعدد من الاعلاميين بحضور عادل احمد مصطفى امين عام الجامعة ومبارك احمد محمود مدير عام العلاقات العامة والاعلام.

وفي اللقاء رحب رئيس الجامعة بالحضور من الاعلاميين والصحفيين ، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام وحرص الجامعة الدائم على خلق جسور للتواصل الفعال مع الصحفيين والاعلاميين باعتبارهم شركاء للنجاح، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تقوم به الصحافة فى نجاح وابراز ما تقدمه الجامعة وانهم جزء هام من منظومة نجاح جامعة جنوب الوادى.

وخلال اللقاء أعلن الدكتور أحمد عكاوي ، تبنيه مقترح لتوحيد اللوائح الدراسية لكليات جنوب الصعيد في جامعات جنوب الوادي وسوهاج والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمروهدف هذا المقترح التيسير على الطلاب عند التحويل من جامعة لأخرى حتى لا يتحمل الطالب مواد إضافية فى حالة وجود اختلاف بين لوائح الكليات المناظرة، فضلا عن التيسير على طلاب الدراسات العليا.

وأعلن رئيس الجامعة استحداث جائزة "التميز في التدريس" لتحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، على أن تجرى المسابقة على مستوى كل قسم، ثم على مستوى كل كلية، والمستوى الأخير بين الكليات، ويتم التقييم من خلال استمارات استبيان توزع على الطلاب، بالإضافة إلى استمارة تقييم ذاتي تمنح لكل أستاذ، وتقوم لجنة مختصة سيتم تشكيلها لهذا الغرض بفحص النتائج لاختيار المتميزين، ثم بعد ذلك يتم عقد ورش عمل يحضرها أعضاء هيئة التدريس ويحاضر فيها الفائزين بجائزة التميز لنقل تجاربهم لباقى الزملاء، بهدف الارتقاء بالجامعة وتحفيز الجميع على التميز وأكد أن الجامعة بصدد عمل سجل مهاري لكل طالب؛ تسجل فيه كافة البيانات الخاصة بمشاركته في الأنشطة المتنوعة للتيسير على الطلاب.

وحول الخدمات المقدمة بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، أكد الدكتور أحمد عكاوي، إن الجامعة لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات لراحة أهالينا في إقليم جنوب الصعيد، لافتا إلى أن المستشفيات تستقبل يوميا آلاف الحالات في العيادات الخارجية، وذلك يرجع إلى ثقة المواطنين في الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الجامعة، معلنا أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مستشفى صحة المرأة بطاقة ٤٠٠ سرير ومنها عدد كبير أسرة عناية مركزة، الأمر الذي سيساهم في التخفيف عن المرضى، وأكد أن الجامعة تعمل على صيانة الأجهزة الطبية التى تحتاج إلى ذلك حتى لا يضطر المريض للسفر إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج، معلنا عن تعيين مسئول للتواصل المجتمعي خلال أيام قليلة للتواصل مع المجتمع المحيط والرد على أى استفسارات أو شكاوى من جانب المواطنين وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا في إقليم جنوب الصعيد .

وخلال اللقاء طرح الصحفيين والإعلاميين عدة موضوعات هامة ركزت في مجملها على أهمية الوصول بخريج جامعة جنوب الوادي ليكون مؤهلا لسوق العمل، فضلا عن المطالبة بتحسين مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الجامعة.