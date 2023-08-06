رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: نقدم منهجًا علميًا متميزًا

هنأ الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أوائل الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم على التفوق وتبوء مراكز متميزة بين زملائهم.

جاء ذلك خلال احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الأحد، بتكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة

وقال رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إن الله - عز وجل- يمنح كل شخص قدرات مميزة ولكن لا يكتشفها إلا مع الوقت، مشيرا إلى أن الجامعة تساعدهم على اكتشاف تلك القدرات.

منهج الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن المنهج العلمي المقرر في الجامعة الألمانية متميز لأنه يساعد الطلاب على التفوق ما يعود على المجتمع بالنفع.

وأضاف رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تقدم التعليم الألماني الذي يجمع بين البحث العلمي والدراسي في فترة ما قبل التخرج، من خلال طرح العديد من الأسئلة والوصول إلى الإجابة من خلال البحث والتحليل والتجريب وسؤال الأساتذة.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن الجامعة تعمل على مساعدة الطالب لوضعه على الطريق الصحيح وتقديم للمجتمع خريجين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب وجعلهم متميزين في مجالات دراستهم.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة بتميز خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة على مستوى سوق العمل والمناصب والمستوى الاجتماعي.

وأشار رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن المحافظة على التفوق والاستمرار به هو التحدي الأكبر الذي تسعى الجامعة لمساعدة الطلاب عليه.

تفاصيل منحة الجامعة الألمانية بالقاهرة

تشمل المنحة الدراسية في الجامعة الألمانية بالقاهرة رسوم التقدم للقبول مروراً بمصروفات فترة الدراسة التى تستغرق أربعة أعوام أكاديمية بحسب الكليات المدرجة بالجامعتي.

كما تشمل المنحة تأمين المعامل والتنقل، وبالنسبة للطلاب المقيمين خارج محافظتي القاهرة والجيزة توفر الجامعتان لهم السكن ومصروف شهري للإعاشة، شريطة أن يحقق الطالب خلال فترة الدراسة متوسط درجات تراكمي لا يقل عن تقدير جيد أو أفضل من خلال التقييم الأكاديمى السنوي وأن يتخرج في الوقت المحدد وأن يلتزم بكل لوائح ونظم الجامعة ولوائح السكن.

وحدد مكتب القبول في الجامعة الألمانية بالقاهرة الشروط المقررة لحصول الطالب على المنحة هي أن يكون مصري الجنسية مسجلاً في الصف الثالث الثانوي بشعبة الثلاث (علمي رياضة، وعلمي علوم، وأدبي)، وألا يكون منقولاً أو حاصلاً على الثانوية العامة في سنوات سابقة، شريطة اجتيازه اختبارات القبول بالجامعتين (اختبار اللغة الإنجليزية واختبار الذكاء (IQ واختبارات القدرات الخاصة بكليات العلوم التطبيقية والفنون، وبرنامج الهندسة المعمارية، وكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكليتي العمارة و التصميم بالجامعة الألمانية الدولية فى حالة اختيار الطالب الالتحاق بإحدى هذه البرامج الدراسية ذ، على أن يتقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق.

