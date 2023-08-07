بولندا تعتزم نشر 1000 جُندي إضافي على الحدود مع بيلاروسيا

تعتزم "بولندا"، نشر 1000 جندي إضافي علي الحدود مع بيلاروسيا، بغرض التعامل مع محاولات العبور المُتزايدة بصورة غير قانونية، حسبما أفادت وكالة أنباء "باب" البولندية، مساء اليوم الاثنين.

وطلب حرس الحدود البولندي من وزارة الدفاع نشر 1000 جندي إضافي على الحدود البولندية البيلاروسية.

ويأتي الطلب في أعقاب عدد من الحوادث، بعضها عنف، على الحدود. هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن تحاول السلطات البيلاروسية دفع المهاجرين عبر الحدود مرة أخرى في تكرار لأزمة الهجرة عام 2021 التي شهدت مئات الأشخاص يحاولون شق طريقهم بالقوة إلى بولندا.

حرس الحدود البولندي

وقال حرس الحدود البولندي إن ما لا يقل عن 19 ألف شخص قد حاولوا بالفعل عبور الحدود بطول 250 ميلا خلال العام الجاري، ما يمثل ارتفاعا من 16 ألف شخص تم تسجيلهم خلال عام 2022.

كما سجل حرس الحدود نحو 3 آلاف و900 محاولة عبور خلال شهر يوليو الماضي فقط، وهو نفس الشهر الذي أعلنت فيه مجموعة "فاجنر" الروسية العسكرية الخاصة بدء تدريب الجيش البيلاروسي ليصبح "ثان أفضل جيش في العالم"، ما دعا بحرس الحدود البولندي أن يطلب من الحكومة إرسال ألف جندي جديد إلى الحدود مع بيلاروسيا.

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد أرسلت بالفعل أكثر من ألف جندي إلى الحدود خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مخاوف تتعلق بوجود مجموعة "فاجنر" داخل بيلاروسيا الموالية لروسيا.