ضبط صيدليتين غير مرخصتين في القوصية ومنفلوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط وهيئة الدواء من إجراء حملة ناجحة لضبط صيدليتين غير مرخصتين في مناطق القوصية ومنفلوط، وتمت مصادرة جميع الأدوية الموجودة في الصيدليتين وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد.

وجرى ضبط صيدلية في ناحية بنى قرة التابعة لمركز القوصية، حيث تبيّن أنها تعمل بدون ترخيص. تمت مصادرة جميع الأدوية الموجودة في الصيدلية، بما في ذلك الأدوية التي ليس لها تسجيل في وزارة الصحة، والأدوية التي يجري تداولها فقط في المستشفيات الحكومية وليس في الصيدليات الحرة.

وتم أيضًا ضبط صيدلية في ناحية قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط، وتبيّن أنها أيضًا تعمل بدون ترخيص. تم مصادرة جميع الأدوية الموجودة في الصيدلية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تمت هذه الحملة برئاسة أحمد سيد أحمد ومشاركة محمد خلف أبو سليم ومحمد فتحى حامد، مأموري الضبط القضائي في مديرية تموين أسيوط، بالتعاون مع هيئة الدواء. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على جودة وسلامة الأدوية المتداولة في الأسواق. تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات المحلية لمكافحة التلاعب بالأدوية وضمان توفرها بشكل قانوني ومضمون.

تجدر الإشارة إلى أهمية الالتزام بالقوانين والتراخيص فيما يتعلق بتشغيل الصيدليات، بحيث يتم توفير الخدمات الصحية الأمنة والجودة للمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب الصيدليات غير المرخصة، تماشيًا مع القوانين واللوائح المعمول بها.