تحرير 1560 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية من تحرير1560 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وضبط 407 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 23 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

إصابة 6 في حادث تصادم بطريق أسيوط

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 6 عمال بسبب حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق أسيوط الغربى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الغربى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق بعد اصطدامها بتروسيكل ونتج عن الحادث إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى جانب آخر، أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل دخلة الطريق الإقليمي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.