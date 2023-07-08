بدء امتحانات الدراسات العليا بـ 3 كليات بجنوب الوادي

قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إن امتحانات الدراسات العليا، بدأت اليوم السبت، بكليات الآداب والهندسة والتجارة، وتشمل ماجستير، دكتوراه والدبلوم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه أصدر توجيهاته بضرورة توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب وتذليل اى عقبات تواجههم حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات بكل تركيز وشدد على ضرورة تواجد الأساتذة والمراقبين في لجان الامتحانات.

وقام الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والهندسة والتجارة.

انعقاد الامتحانات بـ 3 كليات

ويؤدى الامتحانات بكلية الآداب 216 طالب ماجستير وعدد 17 طالب دكتوراه وعدد 95 طالب دبلومات وبكلية التجارة عدد 93 طالب ماجستير مهنى وعدد 1257 طالب دبلومات وبكلية الهندسة يؤدى الامتحانات عدد 36 طالب بقسم الهندسة المدنية درجة ماجستير وعدد 19 طالب بدرجة الماجستير وعدد 1 طالب بدرجة الدكتوراه بقسم الهندسة الكهربائية وعدد 9 درجة ماجستير وعدد 5 دكتوراه بقسم الهندسة الميكانيكية.

وشهد الجولة التفقدية الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والدكتور نوبى مهدى غزالى عميد كلية الهندسة والدكتور حسين مغربى وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء تاج وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.