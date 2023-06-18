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الأحد 18/يونيو/2023 - 10:57 ص 6/18/2023 10:57:19 AM

فى العام 2016م، شارك طلبة الصف الرابع فى مصر – لأول مرة- فى تقييم دولى لتقييم مستوى التقدم فى مهارات القراءة. وحقق الطلبة 330 نقطة (أقل من المعدل العالمى المُحدد بـ 500 نقطة).

فى العام 2021م، شارك طلبة الصف الرابع فى مصر فى التقييم ذاته، وبحسب النتائج التى تم إطلاقها دولياً مؤخراً، فقد حقق الطلبة معدل 378 نقطة، بمعدل تحسن بلغ 48 نقطة على مستوى دورتين متتاليتين. (لا ينبغى أن نغفل الآثار الناجمة عن جائحة كورونا فى الفترة من فبراير – يوليو 2021م، حيث قال 86% من الآباء إن أبناءهم مكثوا فى البيوت خلال تلك الفترة)!

الإناث تفوقن على الطلبة الذكور فى تقييم القراءة فى العام 2021م، بمعدل نقاط بلغ 386 نقطة مقارنة بالذكور الذين حققوا معدل 370 نقطة.

فى المقابل، حقق الطلبة الذكور معدل تقدم كبير بلغ 58 نقطة مقارنة بالدورة السابقة من التقييم الدولى فى العام 2016م.

دورة التقييم الدولى PIRLS 2021 هى الخامسة من عمر هذه الدراسة الدولية التى انطلقت منذ 20 عاماً لقياس مستوى التقدم فى مهارات القراءة لدى طلبة الصف الرابع فى حوالى 61 دولة ومدينة عالمية.

ويعتمد التقييم الدولى على إطار عمل شامل يركز على غرضين شاملين للقراءة وهما القراءة الأدبية والحصول على المعلومات واستخدامها.

فى العام 2016، كانت مصر فى سباق مع الزمن لصياغة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم، التى تم الإعلان عنها فى العام 2017م، لتنطلق بشكل تدريجى من الصفوف الأدنى فالأعلى عاماً بعد عام.

فى العام 2021م، خاض الجيل الأول من طلبة «منظومة تطوير التعليم» تقييم القراءة الدولى لأول مرة. وعلى الرغم من أن هؤلاء الطلبة لم يحققوا معدلات تفوق المعدل العالمى – هدفنا الذى لا نحيد عنه- إلا أن إحراز مستوى تقدم بمعدل بلغ 48 نقطة يعد بداية مبشرة بأننا نتقدم خطوة إلى الأمام، ودلالة محفزة للجميع بمواصلة تنفيذ خطة تطوير التعليم.

الخلاصة: أن تأتى متأخراً أفضل من ألا تأتى أبداً!

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