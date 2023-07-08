مصرع طفل غرقًا داخل ترعة أثناء الاستحمام في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، غرقًا داخل ترعة في نجع السواقي بقرية التعليقات التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات ، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذ غرقًا داخل ترعة في قرية العليقات مركز قوص، وبالفحص تبين مصرع محمد غريب أحمد، يبلغ من العمر 12 عامًا، غرقًا داخل ترعة في قرية العليقات، مركز قوص.

وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.