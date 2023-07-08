كشف رفعت فياض، خبير تعليمي، تفاصيل تطبيق التحسين في نظام الثانوية العامة الجديد، قائلًا: «إن النظام قديمًا كان التحسين في كل المواد أو المادة التي نجح فيها الطالب، عكس المطروح حاليًا».

وأشار رفعت فياض، إلى أنه طرح من قبل الوزارة إعادة الطالب الامتحان العام الثاني في مادة أو 2 أو 3؛ بهدف تحسين المجموع، لافتًا إلى أن ذلك النظام يعتبر حصول الطالب على الثانوية في عامين بدلًا من عام واحد.

تطبيق التحسين في نظام الثانوية العامة الجديد

وعلق فياض قائلًا: يمكن للطالب- وفق الطرح الجديد- تأجيل الامتحان في مادة أو مادتين أو 3 مواد للعام المقبل دون دخول الامتحان في تلك المواد، وهذه الإمكانية للطلاب غير القادرين على الإلمام بكل المواد.

وتابع: النظام المتبع حاليًا هو إذا رسب الطالب في 3 مواد يعيد العام الدراسي مرة أخرى، وحال الرسوب في مادة أو مادتين فقط يدخل الامتحان بالدور الثاني.



جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّم برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد».

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