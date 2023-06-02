الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

الأحد القادم .. إنطلاق المرحلة الأولى من مبادرة"أيامنا أحلى"

انطلاق المبادرة
انطلاق المبادرة

تنطلق الأحد القادم فعاليات المرحلة الأولى من حملة«حقك تنظمى» بمحافظة البحيرة، وتستمر حتى الخميس القادم ، والتي تقاوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تنفذ ضمن مبادرة "أيامنا أحلى " والتي تستهدف (٢٧) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة، وأنه سوف يتم تنفيذ فعاليات المرحلة الأولى فى الفترة من ٤ - ٨ / ٦ / ٢٠٢٣م ، بإدارات : ( دمنهور - أبوحمص - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - رشيد - التحرير - غرب النوبارية )، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة " مجانًا " ، وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع تقرر تنفيذ حمله تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية . 

وأكد وكيل الوزارة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيره ، بالإدارات المذكورة خلال تلك الفترة . 

ومن جانبة أكد الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان ، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .  

وأشار وكيل المديرية، إلي القيام بتنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلي بكل الادارات المشاركة، و اقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الادارات المشاركة . 

 وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، تحت اشراف الدكتورة أميرة عبد العال  مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية .

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