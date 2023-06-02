الأحد القادم .. إنطلاق المرحلة الأولى من مبادرة"أيامنا أحلى"

تنطلق الأحد القادم فعاليات المرحلة الأولى من حملة«حقك تنظمى» بمحافظة البحيرة، وتستمر حتى الخميس القادم ، والتي تقاوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .

وأكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تنفذ ضمن مبادرة "أيامنا أحلى " والتي تستهدف (٢٧) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة، وأنه سوف يتم تنفيذ فعاليات المرحلة الأولى فى الفترة من ٤ - ٨ / ٦ / ٢٠٢٣م ، بإدارات : ( دمنهور - أبوحمص - شبراخيت - أبو المطامير - الرحمانية - رشيد - التحرير - غرب النوبارية )، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة " مجانًا " ، وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع تقرر تنفيذ حمله تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية .

وأكد وكيل الوزارة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيره ، بالإدارات المذكورة خلال تلك الفترة .

ومن جانبة أكد الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان ، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

وأشار وكيل المديرية، إلي القيام بتنفيذ الندوات الاعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلي بكل الادارات المشاركة، و اقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الادارات المشاركة .

وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة، تحت اشراف الدكتورة أميرة عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية .