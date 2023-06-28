البريد يتعاون مع «قرضى» لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شهد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البريد المصرى، وشركة «قرضى» يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على الخدمات التى تقدمها شركة «قرضى» عبر مكاتب البريد والمقدر عددهم بأكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد، بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة منتشرين على مستوى الجمهورية.

وقع البروتوكول خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للشمول المالى، وعبد العزيز عبدالنبى، الشريك المؤسس لشركة «قرضى» بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات اللازمة التى تقدمها شركة «قرضى» عبر مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ بما يسهم فى مساعدة رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم فى حصولهم على التمويلات اللازمة بشكل سريع وميسر.

أوضح «فاروق» أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى لكافة فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية متنوعة من خلال منافذ البريد؛ بما يسهم فى دعم الأنشطة الاقتصادية فى مصر ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر، فى شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها البريد المصرى والمتمثلة فى البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة إلى جانب الأكشاك البريدية، بما يضمن وصول الخدمة لكافة المواطنين فى جميع المحافظات بكل سهولة ويسر.

قال عبدالعزيز عبدالنبى، مؤسس شركة قرضى: «سعداء وفخورون بهذه الاتفاقية؛ حيث ستقوم منصة قرضى طبقا لهذه الاتفاقية بمطابقة كل عميل مع أفضل مؤسسة مالية بعد دراسة وتحليل طلبه بشكل مميكن؛ مشيرا إلى أن البريد المصرى يعد أكبر مؤسسة مالية فى مصر ويتمتع بشبكة فروع تمتد لأكثر من ٤٣٠٠ فرع بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية؛ الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لما تتمتع به الهيئة من انتشار وقدرة للوصول للعملاء فى مختلف المناطق بما يساعد شركة «قرضى» على التوسع فى تقديم خدماتها لشريحة أكبر من المواطنين».

أضاف عبدالنبى أن تأسيس الشركة جاء محاولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويلات اللازمة؛ موضحاً أن السعى لدعم عمليات الشمول المالى والرقمنة يأتى ضمن أهداف الشركة، خصوصًا أن تلك الشريحة من الكيانات الصغيرة والمتوسطة، تمثل النسبة الأكبر من اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن نشاط «قرضى» قائم على العمل وسيطا فى تدبير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من المؤسسات المُقرضة مثل البنوك وشركات التأجير التمويلى والتخصيم.