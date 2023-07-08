خِطبة أصغر عروسين تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

ظاهرة زواج القاصرات تعتبر من الظواهر الخطيرة المنتشرة في العديد من مناطق الجمهورية، خصوصًا لدى بعض الأسر في الأرياف والصعيد، إلا أن قانون العقوبات تصدى بشكل كبير لظاهرة زواج القاصرات من خلال توقيع عقوبة السجن والغرامة على المتهم فى جريمة زواج القاصرات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورًا لخِطبة أطفال تحت السن، التي أثارت جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.

وجاءت معظم ردود الأفعال من رواد الموقع السوشيال ميديا، اعتراضًا من بعض المستخدمين للتواصل الاجتماعى، وجاء كما يلي:

وقالت ميسا أحمد: “أنا كدا مش فاتنى القطر، بالعكس دهسنى”.

من جانبه قال محمد الحلوانى: “وأنا فى 3 إعدادى كنت بشترى حاجات حلوة وأنا راجع من الامتحان”.

وقالت سارة محمود: “الحمد لله على نعمة الـ25 سنة اللى عندي، القطر كدا فاتنى فعلًا ومخدنيش معاه”.

وقالت آلاء خالد: “الحمد لله أنا على كده معنسة”

عقوبة زواج القاصرات:

زواج القاصرات، ونصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج، أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونًا.