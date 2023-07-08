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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النواب يناقش قانوني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعم صندوق قادرون باختلاف

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، بعد غداً الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

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إفريقية النواب تثمن اطلاق مجلس الوزراء لمجلة اتجاهات إفريقية

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وزير الدولة للإنتاج الحربي يثمّن توصيات "لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"

ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول مجلس النواب) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

 

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