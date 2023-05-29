البنات تحتل المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية بالبحيرة

حصدت طالبات البحيرة على المراكز الأولي في امتحات الشهادة الإعدادية، ولم يتركن سوي المركز الثالث لأحد الطلاب.

وجاءت الطالبة منار إبراهيم عبد العزيز بمدرسة شريف أحمد بأبو حمص على المركز الاول بمحموع279,5 درجة، والطالبة هنا رضا مصطفي بمدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع علي المركز الاول مكرر بمجموع 279,5درجة، وحصلت الطالبة ندي عبد الحميد عسكر بمدرسة فنتما بكوم حمادة علي المركز الثاني وحصلت علي 279درجة، وحصدت الطالب سمير محمود مكين بمدرسة الدلنجات الاعدادية علي المركز الثالث بمجموع 278,5درجة ، وحصلت الطالبة جنا أمير حامد بمدرسة المستقبل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278,5درجة ،وحصلت الطالبة فرحة حامد حسن بمدرسة نظارة سماديس بالرحمانية علي المركز الرابع بمجموع 278درجة

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، قد اعتمدت نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالب وطالبة نجح منهم 94152

كما ٱعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالباً وطالبة

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ،أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعه تمت بمنتهى الدقه، لافتاً أنه سيتم قبول التظلمات إعتبارا من يوم السبت الموافق ٣/٦/٢٠٢٣ولمده خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالادارات التعليمية

و قام الديب بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وتهنئتهم على تحقيق تلك المراكز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق فى المراحل التعليمية القادمة