طلب إحاطة للحد من مصروفات المدارس الخاصة.. فيديو

أكدت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من الضغوطات التي يتعرض لها أولياء الأمور من أجل إلحاق أبنائهم بمدرسة خاصة أو دولية، بالإضافة إلى «عقد إنترفيوهات» للطلاب وأولياء أمورهم.

وقالت فاطمة سليم، إن تقديم أولياء الأمور لأبنائهم في مدرسة خاصة أو دولية، أشبه بالتقديم على شقة في كمبوند سكني.

طلب إحاطة للحد من مصروفات المدارس الخاصة.

وتابعت: تقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب، من أجل الحد من ارتفاع أسعار المصروفات في المدارس الخاصة والدولية، وهل هذه المدارس تلتزم بالنسبة الـ7% التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناشدت جميع أولياء الأمور بعدم الرضوخ لشروط المدارس الدولية والخاصة، التي ترفع الأسعار بصورة بمبالغ فيها، والمطالبة بالإطلاع على اللائحة، ومن ثم يمكن تقديم شكوى رسمية في هذه المدرسة للجهات المعنية.

وأشارت أن هناك الكثير من أصحاب المدارس يعتقدون أنها «ببزنس» أو استثمار، لجني أكبر قدر من الأموال، ولكن الاستثمار في التعليم يختلف عن الاستثمار في مجال آخر، لأن المدرسة تبني أجيال وتؤهلهم لمرحلة تعليمية أخرى.

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على السماح بفتح فصل طائر في المدارس الخاصة والدولية طبقًا لظروف كل مدرسة.

وأقر وزير التربية والتعليم زيادة الكثافة الطلابية بواقع 10 في المائة من الكثافة الكلية في المدارس الخاصة بكل أنواعها العربى، واللغات، وذات الطبيعة الخاصة أو الدولية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه في حالة إقامة فصل طائر أو زيادة الكثافة في الفصول بنسبة 10 في المائة، لا تحصل أية رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا القرار يستهدف أن يتسنى للمدارس الخاصة والدولية مواجهة التزاماتها دون تحمل ولي الأمر لأية أعباء إضافية.

زيادة كثافة المدارس الخاصة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموافقة على زيادة كثافة الفصول في المدارس الخاصة بنسبة 10 في المائة أو إقامة فصول طائرة.

جاء ذلك خلال خطاب عممته الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع مديريات التربية والتعليم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بعدم زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 باستثناء الزيادات السنوية المقررة قانونًا، بحسب الكتاب الدورى رقم 23 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الوقوف على التزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس بحسب القرارات الوزارية (420) لعام 2014 و(422) لعام 2014، والكتب الدورية المنظمة لذلك.

نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وتحصّل المدارس الخاصة والدولية المصروفات الدراسية من جميع الطلاب على أربع دفعات على مدار العام الدراسي.

وتلتزم المدارس الخاصة والدولية بالشريحة المقررة لزيادة المصروفات الدراسية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 350 لعام 2018.

وتبلغ نسبة زيادة المصروفات الدراسية 25 في المائة سنويًّا في المدارس الخاصة التي تصل مصروفات الدراسة بها لأقل من ألفين جنيه.

كما تبلغ نسبة الزيادة السنوية في المدارس الخاصة التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ألفين جنيه إلى أقل من ثلاثة آلاف جنيه 20 في المائة.

تكون الزيادة بنسبة 25 في المائة سنويًّا في المدارس الخاصة التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ثلاثة آلاف جنيه إلى أقل من خمسة آلاف جنيه.

وتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 10 في المائة في المدارس الخاصة التي تبدأ المصروفات الدراسية فيها من خمسة آلاف جنيه إلى أقل من عشرة آلاف جنيه.

أما المدارس الخاصة والدولية التي تصل المصروفات الدراسية بها إلى عشرة آلاف فأكثر، فتبلغ نسبة الزيادة السنوية بها 7 في المائة.



جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.

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