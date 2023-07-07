المنيا تحصد المركز الأول في تنفيذ مشروع محو الأمية

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتياز 1583 دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية لعام 2022/2023 لمشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون"، لتحصد بذلك المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروع.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتنمية الشباب" والهيئة العامة لتعليم الكبار، من جانبه، استعرض مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية خلال انعقاد اختبارات الدورات الإمتحانية لعام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لمشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون ".

لافتاً ، الى أنه تم عقد أربع دورات امتحانية منها، دورة يوليو ٢٠٢٢ بنتيجة ٦٨٠ ناجحاً ، ودورة أكتوبر ٢٠٢٢ بعدد ٣٥٣ ناجحا ، يناير ٢٠٢٣ بعدد ٦٧ ناجحا ، إبريل ٢٠٢٣ بعدد ٤٨٣ ناجحا ، بإجمالي عام ١٥٨٣ ناجحاً.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الادارة المركزية لتنمية الشباب ، قد منحت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا المركز الأول ، فى تحقيق نسب النجاح على مستوى الجمهورية ، لمشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون" بأكبر عدد فصول ومتعلمين ونسب نجاح بالمشروع لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جارى الاستعداد حاليا لعقد دورة يوليو لعام ٢٠٢٣ ضمن فعاليات مشروع محو الأمية ( المصريون يتعلمون) بعدد ١٨٠ فصلاً بما يتيح استقبال ١٨٠٠ دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية .

يلى ذلك انعقاد دورة أكتوبر ٢٠٢٣ ، لافتاً، إلى أنه ستعقد اجتماعات تنسيقية مع المشرفين ، والقائمين على تنفيذ المشروع ، لتوضيح التعليمات والتوجيهات اللازمة ، لتيسير عملية انعقاد الإختبارات وتقديم كافة التسهيلات للدارسين.