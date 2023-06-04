فتح 24 فصل لمحو الأمية ببنى مزار في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 24 فصلاً لمحو الأمية بمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة ، خلال شهر مايو الماضي، وذلك تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أنه تم فتح 24 فصلا ًبمركز ومدينة بني مزار ، بما يتيح استقبال 240 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.