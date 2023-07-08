إصابة ربة منزل بحروق في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، ظهر اليوم، ربة منزل، تبلغ من العمر 30 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الأولى، بكف اليد اليمنى، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها، وتبين أنها تقيم بناحية قرية عرابة أبودهب دائرة مركز شرطة سوهاج.

كانت الأجهزة المعنية، تلقت بلاغًا من مستشفى سوهاج الجامعى، يفيد بوصول ربة منزل مصابة بحروق من الدرجة الأولى وتم حجزها بقسم الاستقبال وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها والحالة العامة مستقرة.

وبالفحص تبين وصول المدعوة هـ . ا . ع، تبلغ من العمر 30 سنة، إلى مستشفى سوهاج الجامعى، مصابة بحرق نارى من الدرجة الأولى، بكف اليد اليمنى، وذلك على إثر تعرضها للحرق أثناء الخبيز بالفرن بدائرة مركز سوهاج، تم توقيع الكشف الطبي على السيدة المصابة وتم إجراء الإسعافات اللازمة لها وحالتها العامة مستقرة.

وبسؤال المصابة قررت حدوث إصابتها أثناء قيامها بعملية الخبيز بالمنزل في الفرن، ولم تتهم أحدًا بارتكاب الواقعة، ونفت الشبهة حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق.