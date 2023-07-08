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السبت 08 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

إفريقية النواب تثمن اطلاق مجلس الوزراء لمجلة اتجاهات إفريقية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بإصدار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجلة جديدة خاصة بالشئون الإفريقية تحت عنوان "مجلة اتجاهات إفريقية"، في ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالقارة الأفريقية، وارتفاع الطلب على المعرفة بشئون القارة من جانب النخب السياسية والفكرية والأكاديمية

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وأعلن " الوليلى " فى بيان له اصدره اليوم الاهمية الكبيرة لهذه المجلة خاصة أنها تسعى الى خلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة أنفسهم، وطبقاً لرؤيتهم، حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في إفريقيا، وربما الأهم فرص التعاون المشترك بين الدول الإفريقية طبقاً لرؤى إفريقية خالصة، وتحقيقاً لمصالح أفريقية في المقام الأول، وذلك لتمكين صانعي القرار من الخلفيات التفصيلية للقضايا والتحديات الإفريقية المطروحة وكيفية التعاطي معها بما يحقق مصالح الشعوب الإفريقية، ويهدف المركز أن يسهم التقرير في جذب الانتباه للقضايا التنموية وقضايا التعاون الإقليمي وهي المداخل التي تعد مناسبة لمواجهة التحديات، خصوصاً التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب، وذلك عبر سياسات تنموية شاملة.

عمليات التقدم والتنمية المستدامة


كما أشاد النائب مجدى الوليلى باختيار موضوع العدد الأول من المجلة لملف الطاقة المتجددة في إفريقيا وذلك نظرًا للدور المركزي الذي يلعبه توافر الطاقة في عمليات التقدم والتنمية المستدامة، وربما الأهم هو ما قد يلعبه الاعتماد على الطاقة المتجددة في أفريقيا من دور في الحد من الاحتباس الحراري الناتج عن تغير المناخ، خصوصًا وأن مصر قد استضافت المؤتمر العالمي لتغير المناخ cop27 في نوفمبر 2022 مطالباً من مجلس الوزراء اعطاء اولوية قصوى لوصول هذه المجلة لمختلف السفارات الافريقية داخل مصر وايضاً لجميع القيادات والحكومات ووزراء الخارجية والاعلام الافارقة ليكون لها دورها فى تشجيع التعاون والعمل المصرى الافريقى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها

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