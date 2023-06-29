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الخميس 29 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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نضال الشافعي يكشف عن تجربته مع المسرح .. رهبة يومية (فيديو)

الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي

‏‏قال الفنان نضال الشافعي إن أمنية لكل ممثل يحب مهنة التمثيل الوقوف على خشبة المسرح القومي لأن لها عراقة خاصة جدا وتعتبر من أقدم خشبات المسارح على مستوى الوطن العربي وهذه الخشبة وقف عليها كل أبطال أفلام الأبيض والأسود وتاريخ المسرح المصري جزء كبير منه بدأ من المسرح القومي.

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وأضاف  نضال الشافعي، أن رهبة الوقوف علي خشبة المسرح لها إحساس خاص ويتكرر هذا الإحساس معه في كل مرة يقف فيها علي المسرح حتي وإن كان يعرض عرضاً كل ليلة.

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نضال الشافعي وداليا البحيري يدخلان بروفات "سيدتي أنا".. والعرض فى الصيف

وتابع نضال الشافعي: كل مرة أقف علي المسرح لأقدم عملا أمام الجمهور لها ألف حساب بالنسبة لي"، مشيراً إلى أن من وجهة نظره الخاصة أن المسرح هو الحقيقة الكاملة لمواجهة الجمهور.

وأكد نضال الشافعي خلال حواره ببرنامج "مساء dmc" على قناة "dmc" أن بعد مشاركته في مسرحية الملك كلير مع الفنان يحيى الفخراني شعر بالقناعة التامة بأنه لن يقدم عمل مسرحي بعد ذلك العمل العظيم، ولكن عندما عرضت عليه المشاركة في مسرحية "سيدتي أنا" لم يستطيع رفضها لأنها تمتلك كل مقاومات المسرح الجميل وقبل المشاركة.

وقالت الفنانة داليا البحيري تعليقا على ارتفاع نبرة صوتها أثناء التمثيل على المسرح إن هذا على غير طبيعتها وإنها معروفة بالصوت الهادئ، لكن ساعدها على ذلك محسن رزق وأيضا الفنان نضال الشافعي.
‏وأشارت إلى  أنها تعود إلى صوتها طبيعي بعد الانتهاء من المسرح قائلة: "ببقى خلاص فضيت البطارية كلها".

 

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