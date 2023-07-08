حملات بيطريَّة مُكثَّفة بمراكز وأحياء الإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل وزارة الطب البيطري بحملة تفتيش على اللحوم والدواجن المذبوحة داخل وخارج المجازر الحكومية.

وخلال الحملات تم المرور على مجازر بنطاق أبوصوير، وأسفرت الحملة عن ضبط ٦٠٠ كيلو هياكل دواجن بدون علامات وبيانات، وتم المرور على مجازر بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، أسفرت عن ضبط ٧ كيلو لحم ضأن تم ذبحه خارج المجازر. أيضًا تم ضبط ٥١ كيلو لحم هندي مجرد يتم بيعه داخل محل الجزارة.

وعلى جانب آخر، تم ضبط ١٠٠ كيلو شيش منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بحي ثان الإسماعيلية، وتم المرور على مجازر التل الكبير، وتم ضبط ٤٨ كيلو لحم بقري تم ذبحه خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير ٢ محضر لذلك.

وتكنت الحمة من ضبط ٢٠ كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير عدد ٢ محضر، وذلك بمركز ومدينة فايد، إلى جانب ضبط ٣٦ كيلو مجزئات دواجن بدون علامات أو بيانات، و١٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير عدد ٢ محضر.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة للمجازر والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن المعروضة بالأسواق؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.