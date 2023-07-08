نقابة الصحفين بالإسكندرية تطلق قافلة الطبية 100 يوم صحة

استضافت النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة الجمرك الطبية، في مديرية الصحة بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بحضور رزق الطرابيشى، رئيس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، والدكتورة إسراء زيدان، مدير عام الجمرك الطبية.

وقالت الدكتورة هدى الساعاتي، منسق القافلة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، إن القافلة شملت الكشف عن سرطان الثدي، والكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية، والعناية بصحة الأم والجنين، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى والتطعيم بلقاح كورونا «جونسون وسينوفاك».

وأكدت مدير عام إدارة الجمرك الطبية أن المبادرة الرئاسية تشمل تكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال تفعيل مبادرات الصحة العامة التي تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج، وكذلك مبادرة العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ المبادرة في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة.