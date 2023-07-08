عقد امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس لطلاب الثانوية العامة غدًا

تنعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 غدًا الأحد في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية.

ويؤدى أيضًا طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023:

تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الغش.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 30 في المائة أسئلة بسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة التطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023:

تفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة لإتمام إجراءات التفتيش بدقة بواسطة العصا الإلكترونية.

ويستخدم العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان الامتحانية لمنع دخول أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش، قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويوزع الملاحظون في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أوراق الإجابة قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة:

ونبه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة.

وشدد وزير التربية والتعليم على تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بـ 10 دقائق مع أوراق الإجابة، مع التنبيه على الطلاب بعدم إتلافه.



