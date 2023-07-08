الشباب والرياضة تعلن حصاد مشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون" بالمنيا

بعد حصولها على المركز الأول في تنفيذ مشروع محو الأمية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب عن نتائج اختبارات مشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون " بمحافظة المنيا .

ويبلغ اجمالي عدد الناجحين لعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ، ١٥٨٣ ،حيث نجح في دورة يوليو ٦٨٠ دارس وفي دورة أكتوبر نجح ٣٥٣ دارس ، وفي يناير نجح ٦٧ دارس ، اما في دورة أبريل نجح ٤٨٣ دارس .



وقد اشادت نجوي صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بمجهود فريق عمل المصريون يتعلمون ، وقدمت الشكر لفريق عمل مديرة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا علي المجهود المبذول لنجاح المشروع بمحافظتهم .

المنيا تحصد المركز الأول في تنفيذ مشروع محو الأمية «المصريون يتعلمون» على مستوى الجمهورية

وأضاف وكيل الوزارة، أن الادارة المركزية لتنمية الشباب قد منحت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا المركز الأول فى تحقيق نسب النجاح على مستوى الجمهورية لمشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون" بأكبر عدد فصول ومتعلمين ونسب نجاح بالمشروع لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأعلن مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه جارى الاستعداد حاليا لعقد دورة يوليو لعام ٢٠٢٣ ضمن فعاليات مشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون"، بعدد ١٨٠ فصلاً بما يتيح استقبال ١٨٠٠ دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية، يلي ذلك انعقاد دورة أكتوبر ٢٠٢٣، لافتاً إلى أنه ستعقد اجتماعات تنسيقية مع المشرفين والقائمين على تنفيذ المشروع لتوضيح التعليمات والتوجيهات اللازمة لتيسير عملية انعقاد الاختبارات وتقديم كافة التسهيلات للدارسين.