80 طالب يشاركون في احتفالية "يوم المواهب" بطب القناة



نظمت وحدة الدعم الأكاديمي بكلية الطب "يوم المواهب"، وذلك أمس السبت الموافق 11 يونيو الجاري بمبنى مدرجات الكلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وللعام الثاني على التوالي.

وأُقيمت الاحتفالية بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، وإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة الدعم الأكاديمي، وبحضور الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وضم الحفل عرض لمواهب الطلاب المتنوعة فى مجالات ترتيل القرآن الكريم، الرسم على الزجاج، الأشغال اليدوية، الغناء، الإنشاد الديني ، التطريز ، التصوير الفوتوغرافي، النحت ، كتابة وإلقاء شعر ، التمثيل، غناء باللغة الإنجليزية وعزف موسيقى.

وقام بالتحكيم لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الفنية والموسيقية هم : الدكتور أحمد عطيتو الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة بسمة محمود والدكتور

أحمد عبد الوهاب قائدا أوركسترا وكورال الحلم .

بمشاركة عدد كبير من الأطباء والإداريين من جميع أقسام الكلية،وبحضور أولياء أمور الطلاب المشاركين فى الإحتفالية .

فيما أعرب "السقا " عن بالغ سعادته بتنظيم هذا الحفل ، مُقدماً الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، ونائبه لشئون التعليم والطلاب ؛ لدعمهم المستمر للكلية وإتاحة الفرص للطلاب ؛ لتقديم مواهبهم وإبداعاتهم

فيما أفادت الدكتور رانيا مصطفى أن الاحتفال شهد إقبالا ومشاركة كبيرة من الطلاب، ومن بينهم عدد كبير من الطلاب الوافدين .

وخلال الحفل - قام أكثر من 80 طالب وطالبة بعرض مواهبهم أمام لجنة التحكيم .

وفى ختام الحفل - تم توزيع شهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الأولى فى كل موهبة، وأيضًا توزيع شهادات التقدير للطلاب المشاركين فى فعاليات الاحتفال .