النصر السعودي.. موعد وديتي العالمي أمام انتر ميلان وسان جيرمان

اعلن نادي النصر السعودي،عن إقامة معسكر تدريبي فى دولة البرتغال بدايةً من 3 يوليو المقبل، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

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وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مواجهة النصر السعودي في مباراة ودية، خلال جولته في اليابان، هذا الصيف ، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

وأكد نادي باريس سان جيرمان، في بيانه الرسمي عبر موقعه صباح اليوم الجمعة، أنه سيخوض جولته التحضيرية في اليابان في الفترة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس المقبلين مثل الصيف الماضي.

وتابع النادي الباريسي، أن فريق باريس سان جيرمان، سيخوض ثلاث مباريات ودية في اليابان ضد النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم 25 يوليو فيما يواجه سيريزو أوساكا يوم 28 من الشهر نفسه.

كشف حساب كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال



أصبح كريستيانو رونالدو الأكثر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 196 مباراة متساويًا مع الكويتي بدر المطوع، فيما يعد أكبر لاعب في سن يسجل ثلاثية في كأس العالم، وأصبح الدون الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بعدد 21 مشاركة.

ويحتل كريستيانو رونالدو المرتبة الثانية في ترتيب هدافي منتخب البرتغال ببطولة كأس العالم برصيد 8 أهداف، ويعتلي الصدارة زميله أوزيبيو برصيد 9 أهداف.

وأحرز رونالدو 118 هدفًا خلال مشاركاته الدولية مع منتخب البرتغال، فيما يعد أكثر لاعب أوروبي تسجيلًا للأهداف بالبطولات الكبرى بـرصيد 22 هدفًا.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي



لعب البرتغالى كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي 15 مباراة في دورى روشن، سجل 15 هدفا، وصنع هدفين، بينما شارك مع العالمى أمام أبها ولكن لم يحالفه الحظ فى إحراز الاهداف، رغم عبور فريقه إلى الدور ربع النهائي بالبطولة.

وتمكن رونالدو من المشاركة في مباراة واحدة مع النصر في كأس السوبر السعودي، بالدور نصف النهائي على ملعب الملك فهد الدولي، أمام اتحاد جدة، وانتهت بهزيمة فريقه بثلاثية مقابل هدف واحد.

وأخيرا المحصلة النهائية للبرتغالى كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي حيث لعب 17 مباراة حتى الآن، نجح في تسجيل 14 هدفًا وصناعة هدفين آخرين.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، تحقيق العديد من الأرقام القياسية بعد توقف مشواره الدولى بتوديعه كأس العالم 2022 عقب الهزيمة أمام منتخب المغرب بالدور ربع النهائي

توديع كأس العالم 2022، بالخسارة أمام منتخب المغرب، وتوقف مشوار برازيل أوروبا بالدور ربع النهائي.

يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم م مواجهتين شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة الى يورو 2023.

ولعب الدون البرتغالى طوال مسيرته حتى الان أكثر من 1100 مباراة، حقق من خلال مشواره الكروى أرقام قياسية في أكثر عدد 183، وقام بتسجيل 140 هدف، نجح في صناعة 42 أخرين ، ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما شهدت مسيرته الدولية تسجيل 120 هدف، وأصبح أكثر اللاعبين الدوليين مشاركة برصيد 179 لقاء داخل المستطيل الأخضر حتى الأن.

ووجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي رسالة لمنافسة السابق ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يقترب من الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال.

انتقل رونالدو لنادي النصر في انتقالات شهر يناير الماضي 2023، ووقع صاحب الـ 38 عام على عقود الانتقال لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو، والتي تعادل "2 مليار ريال سعودي"، على أن يتقاضي راتب سنوي قدره 200 مليون يورو.

رسالة رونالدو لنجوم العالم المحتمل انتقالهم للدوري السعودي في الموسم المقبل، كانت للنصيحة، وقال نجم فريق النصر لليونيل ميسي و غيره من اللاعبين القريبين من الانتقال لـ الدوري السعودي: " أنتم مرحب بكم.. الدوري سيتحسن كثيرًا في الموسم المقبل ، و هو يملك حاليًا عدد كبير من اللاعبين الأجانب والعرب الرائعين".

و تابع الأسطورة البرتغالية ونجم نادي النصر أن الدوري السعودي سيكون من أهم 5 مسابقات في العالم، خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي الحكومي لدوري المحترفين في المواسم المقبلة.

وقال كريستيانو رونالدو أن البنية التحتية للدوري السعودي، بالإضافة إلى أطقم الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، فهم يحتاجون للتحسن بعض الشيء في الملاعب السعودية، والذي سيكون له دور كبير في وصول الدوري للعالمية قريبًا.