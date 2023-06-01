بالأرقام.. تقييم موسم محمد صلاح مع ليفربول بعد إخفاق التأهل لدوري الأبطال

كان موسم 2022-2023 صعبًا على النجم الدولي المصري محمد صلاح بعدما خرج فريقه ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب خالي الوفاض دون تحقيق أي لقب بالإضافة إلى إخفاقه في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما لم ينافس محمد صلاح بقوة على جائزة الحذاء الذهبي في موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي حيث توج بالجائزة إيرلينج هالاند برصيد 36 هدفًا، وهي الجائزة التي فاز بها نجم الفراعنة في الموسم الماضي بعد سجل 23 هدفًا.

وقدم ليفربول موسمًا سيئًا بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023 برصيد 67 نقطة جمعها من 38 مباراة بواقع 19 فوزًا و 10 تعادلات و 9 هزائم ليحجز بذلك معقد في بطولة الدوري الأوروبي.

ويعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيخوض فيها محمد صلاح بطولة الدوري الأوروبي مع ليفربول بعدما شارك في 6 مواسم متتالية مع الريدز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعد الجناح الأيمن محمد صلاح هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف ضمن صفوف فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023

حقق محمد صلاح أرقام مميزة في عدد المباريات والمشاركات مع ليفربول بموسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز إذ شارك في جميع مباريات الريدز في الموسم المنقضي من البريميرليج كما بدأ أساسيا في 37 مباراة من أصل 38 مباراة بينما شارك في مباراة واحدة من على دكة البدلاء.

ويمتلك محمد صلاح إجمالي 3297 دقيقة لعب مع ليفربول في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي بعدما لم يتم استبداله سوى في 5 مباريات كان آخرها مباراة ليستر سيتي التي تمكن خلالها الفرعون المصري من صناعة 3 أهداف وانتهت بثلاثية نظيفة للريدز ضمن منافسات الجولة 36.

ووصل محمد صلاح إلى عدد مميز من المساهمات التهديفية في موسم 202-2023 حيث ساهم في 41 % من أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي بتسجيله 19 هدفًا وصناعته 12 آخرين كما ساهم في 53 % من أهداف الريدز في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 8 أهداف وصناعته هدفين.

ويعد محمد صلاح هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف بفريق ليفربول في موسم 2022-203 من الدوري الإنجليزي برصيد 31 مساهمة تهديفية خلال 38 مباراة كما يعتبر الأكثر مساهمة بالأهداف ضمن صفوف الريدز في دوري أبطال أوروبا برصيد 10 مساهمات تهديفية في 10 مباريات.

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في إجمالي 51 مباراة مع ليفربول في موسم 2022-2023، وقد نجح في تسجيل 30 هدفًا وصناعة 16 آخرين.