بنزيما يوافق على عرض اتحاد جدة

بنزيما للدوري السعودي

أكدت القناة السعودية الرسمية، أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وافق على عرض اتحاد جدة.



ويملك بنزيما مع نادي ريال مدريد عقدًا يمتد حتى شهر نهاية شهر يونيو الحالي، مع وجود بند يتيح للملكي تمديد عقده لموسم آخر، لكن الملكي لم يعلن تفعيله حتى الوقت الحالي.



أشارت التلفزيون السعودي، أن بنزيما موافق على عرض الاتحاد، وبات على بعد خطوات من التوقيع مع الفريق السعودي لمدة موسمين.





200 مليون يورو راتب بنزيما



وكانت شبكة "ESPN" العالمية، أوضحت في وقت سابق أن بنزيما سيحصل على مبلغ 200 مليون يورو كراتب سنوي، مع اتحاد جدة.

ذلك رغم تصريحات بنزيما في حفل صحفية ماركا الإسبانية، يوم أمس الخميس، أنه مازال لاعبا في صفوف ريال مدريد، وأن ما يتردد على الإنترنت ليس له علاقة بالواقع.

وقضى بنزيما (35 عاما) مع ريال مدريد 14 موسما داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو، قادما من صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الميركاتو الصيفي لعام 2009.

تعليق حمدالله على قدوم بنزيما إلى الاتحاد السعودي

علق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على الأنباء التي ترددت أخيرًا حول اقتراب النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، من القدوم إلى نادي الاتحاد السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وفتحت إدارة نادي الاتحاد السعودي باب مفاوضات مع النجم الفرنسي الدولي، أملًا في إقناعه بالانضمام إلى كتيبة النمور "أبطال الدوري"، ضمن خطة دعم صفوفهم استعدادًا للموسم الجديد.

أوضح حمدالله في تصريحات إعلامية: "ياخي أي لاعب يجي مرحبًا به، ويقدر يساعد الفريق يا مرحب به، واحنا ما عندنا مشكلة".

وأضاف النجم الدولي المغربي: "احنا لاعبين كبار وتعودنا على المنافسة داخل الفريق وخارج الفريق واحنا موجودين لأي شيء".

تأتي خطوة التعاقد مع بنزيما ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية التي بدأت بالتعاقد مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وتشمل عددًا من النجوم المميزين المتوقع قدومهم خلال الفترة المقبلة، وأبرزهم بنزيما وميسي ولوكا مودريتش وبوسكيتس وكانتي.

وتوج فريق الاتحاد بلقب الدوري السعودي هذا الموسم بعد منافسة قوية مع النصر استمرت حتى الجولات الأخيرة.



