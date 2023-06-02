الهلال السعودي يعلن رحيل ثنائي الفريق

أعلن فريق نادي الهلال السعودي رحيل ثنائي الفريق الأول بشكل رسمي بعد فتح باب الانتقالات الصيفية بيوم واحد فقط.

يستعد الهلال للاستغناء عن عدد من لاعبيه قبل الإعلان الرسمي عن صفقة الأسطورة ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهلال يعلن رحيل لاعبيه:

وأعلن الهلال قبل قليل رحيل اللاعب النيجيري أوديون إيجالو مهاجم وهداف الأزرق في الموسم المنقضي، والذي كان ينتهي عقده مع أزرق الرياض بنهاية الموسم المنتهي، لتقرر الإدارة عدم التجديد للاعب.

وبعدها بدقائق قليلة، أعلن الفريق السعودي رحيل اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ليكون اللاعب خاجر الفريق بعدما كان واحد من أهم العناصر في القائمة، ويأتي السبب في ذلك كون عقد اللاعب قد انتهى مع نهاية موسم 2022-2023، وقررت الإدارة عدم التجديد للاعب.

أرقام إيجالو ولوسيانو فييتو مع الهلال:

لعب أوديون إيجالو مع الهلال 60 مباراة في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 43 هدفًا وسهم في صناعة 6 أهداف آخرين.

على الجانب الآخر، شارك اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو مع الهلال في 79 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل 17 هدفًا وسهم في صناعة 9 أهداف آخرين.