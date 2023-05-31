الدورى السعودى.. موعد مباراة النصر أمام الفتح في غياب كريستيانو رونالدو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام نظيره الفتح، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الختامية لبطولة الدورى السعودى للمحترفين، للموسم الحالي 2022 ـ 2023، على ملعب الأول بارك.

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موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة النصر أمام نظيره الفتح، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من الدوري السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

وتذاع مباراة النصر ونظيره الفتح، مساء اليوم، بالجولة الختامية من بطولة الدوري السعودي، عبر شبكة قنوات SSC وتبث اللقاء عبر شاشتها SSC NEWS HD.

ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الختامية اليوم

ويعتلي اتحاد جدة السعودي جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 69 نقطة، ويأتى النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وفي يقع في المركز الثالث الهلال برصيد 56 نقطة، ويحتل الشباب المركز الرابع فى الترتيب برصيد 53 نقطة، وفي صراع الهبوط تتبارى ثلاثة فرق على بطاقة الهبوط الثانية هم الفيحاء والعدالة الخليج.

ونجح الاتحاد السعودي فى التتويج ببطولة الدوري السعودي بعد منافسة شرسة مع نظيره النصر في الأسابيع الأخيرة، لكن انتهى الأمر في الجولة قبل الأخيرة ليحسم النمور اللقب.

وتقام جميع مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة ببطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء في توقيت واحد وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، نظرا لحساسية المواجهات فيما يتعلق بالفريق الثاني الهابط لدوري يلو.

جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة



الهلال ضد الرائد في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC 3

النصر مع الفتح في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC 2

الاتحاد أمام الطائي في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC 1

الخليج وأبها في تمام الساعة 9 مساء عبر قناة SSC EXTRA 2 HD

الوحدة X الفيحاء – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC5 HD

التعاون X الباطن – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC2 HD

ضمك X الشباب – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC3 HD

العدالة X الاتفاق – الساعة 9 مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD