أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي ومنتخب البرتغال

مشوار الدون البرتغالي

انضم كريستيانو رونالدو لقائمة منتخب البرتغال استعدادا لتصفيات يورو 2023، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته مع برازيل أوروبا حتى الآن.

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كشف حساب كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

أصبح كريستيانو رونالدو الأكثر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 196 مباراة متساويًا مع الكويتي بدر المطوع، فيما يعد أكبر لاعب في سن يسجل ثلاثية في كأس العالم، وأصبح الدون الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم بعدد 21 مشاركة.

ويحتل كريستيانو رونالدو المرتبة الثانية في ترتيب هدافي منتخب البرتغال ببطولة كأس العالم برصيد 8 أهداف، ويعتلي الصدارة زميله أوزيبيو برصيد 9 أهداف.

وأحرز رونالدو 118 هدفًا خلال مشاركاته الدولية مع منتخب البرتغال، فيما يعد أكثر لاعب أوروبي تسجيلًا للأهداف بالبطولات الكبرى بـرصيد 22 هدفًا.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

لعب البرتغالى كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي 15 مباراة في دورى روشن، سجل 15 هدفا، وصنع هدفين، بينما شارك مع العالمى أمام أبها ولكن لم يحالفه الحظ فى إحراز الاهداف، رغم عبور فريقه إلى الدور ربع النهائي بالبطولة.

وتمكن رونالدو من المشاركة في مباراة واحدة مع النصر في كأس السوبر السعودي، بالدور نصف النهائي على ملعب الملك فهد الدولي، أمام اتحاد جدة، وانتهت بهزيمة فريقه بثلاثية مقابل هدف واحد.

وأخيرا المحصلة النهائية للبرتغالى كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي حيث لعب 17 مباراة حتى الآن، نجح في تسجيل 14 هدفًا وصناعة هدفين آخرين.

استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، تحقيق العديد من الأرقام القياسية بعد توقف مشواره الدولى بتوديعه كأس العالم 2022 عقب الهزيمة أمام منتخب المغرب بالدور ربع النهائي

توديع كأس العالم 2022، بالخسارة أمام منتخب المغرب، وتوقف مشوار برازيل أوروبا بالدور ربع النهائي.

يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم م مواجهتين شهر يونيو المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة الى يورو 2023.

ولعب الدون البرتغالى طوال مسيرته حتى الان أكثر من 1100 مباراة، حقق من خلال مشواره الكروى أرقام قياسية في أكثر عدد 183، وقام بتسجيل 140 هدف، نجح في صناعة 42 أخرين ، ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما شهدت مسيرته الدولية تسجيل 120 هدف، وأصبح أكثر اللاعبين الدوليين مشاركة برصيد 179 لقاء داخل المستطيل الأخضر حتى الأن.

وأعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن القائمة التى وقع الاختيار عليها خلال فترة الدولي المقبلة حيث شهدت انضمام البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الى صفوف المنتخب.

قائمة منتخب البرتغال استعدادا لتصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: دييجو كوستا - خوسي سا - روي باتريسيو.

فى الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوجو دالوت - إيناسيو - كانسيلو - سيميدو - بيبي - جوريرو - روبن دياز - توتي جوميس.

فى الوسط: برناردو سيلفا - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - أوتافيو - ريناتو سانشيز - ريكاردو هورتا - روبن نيفيز - فيتينا.

فى الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - جونزالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.