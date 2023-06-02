بيراميدز في مواجهة نارية ضد فيوتشر.. وسيراميكا يلتقي فاركو بالدوري المصري

لدوري المصري

تستأنف، اليوم الجمعة، مباريات الدوري المصري، التي تجمع سيراميكا كليوباترا وفاركو، وبيراميدز ضد فيوتشر، في الجولة الثلاثين من البطولة.



مباراتان من العيار الثقيل:

يلتقي بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساءً على ستاد الدفاع الجوي، فيما يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره فاركو على ستاد المقاولون العرب في الساعة السابعة.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري، خلف الأهلي المتصدر، ويملك في رصيده 58 نقطة من 28 مباراة خاضها، وحقق الفوز في 17 لقاءً، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4، فيما يأتي خلفه فيوتشر، في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر ويملك 31 نقطة.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد مهمة تحكيم مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم الجمعة لطاقم مكون من طارق مجدي حكمًا للساحة ويعاونه كل من يوسف البساطي وأسامة السيد.

وتم تحديد الحكم الرابع ليكون السيد منير، ويتواجد في تقنية الفار كل من سيد شعبان وشريف عبد الله.

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على ستاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

غياب عبدالله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز:

يغيب الثنائي عبدالله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة بيراميدز والأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

أوضح المنيري، أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي أخيرًا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.



