إزالة 17 حالة تعد بمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة، على مساحة 22 سهم و20 قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.