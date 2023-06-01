البحيرة تنظم حملات لمكافحة القوارض ومعالجة أكثر من 83 ألف فدان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملات لمكافحة القوارض داخل الاراضي الزراعية، فى 187 جمعية زراعية ، من اجمالى مستهدف 394 جمعية، وبلغت المساحة المعالجه 83060 فدان من اجمالى مساحة 176 ألف فدان بنطاق المحافظة .

يأتي ذلك في إطار إستمراراً لفعاليات الحملة التى اطلقتها مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس بدر محمد بدر لمكافحة القوارض ، بدءا من 15 مايو الماضي و حتى 20 يوليو المقبل بجميع مراكز المحافظة ، بالتزامن مع موسم حصاد المحاصيل الشتوية موسم 2023 م بنطاق المحافظة

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبجيرة، أنه تم توفير إحتياجات المحافظة وتحديد الكميات اللازمة من المبيدات والمسيلات لتنفيذ تلك الحملات من خلال المركز الإقليمى لمكافحة القوارض لقطاع وسط وغرب الدلتا، وذلك بإستخدام مبيد فوسفيد زنك وجريش الأذرة، وطعم اللبيت .

من الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ ثلاث حملات قومية كل عام لمكافحة القوارض حيث يتم تنفيذ حملة صيانة وتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل ، وحملة عقب حصاد المحاصيل الشتوية، وحملة عقب حصاد المحاصيل الصيفية .