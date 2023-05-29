اليابان ترسل الطاقة الشمسية من الفضاء بحلول عام 2025

لقد أمضت اليابان وجاكسا، إدارة الفضاء في البلاد، عقودًا في محاولة إتاحة إرسال الطاقة الشمسية من الفضاء. في عام 2015، حققت الدولة تقدمًا كبيرًا عندما نجح علماء جاكسا في بث 1.8 كيلوواط من الطاقة، وهي طاقة كافية لتشغيل غلاية كهربائية، على بعد أكثر من 50 مترًا من جهاز استقبال لاسلكي. والآن، تستعد اليابان لتقريب التكنولوجيا خطوة واحدة من الواقع.

أفادت نيكي بأن شراكة يابانية بين القطاعين العام والخاص ستحاول إرسال الطاقة الشمسية من الفضاء في وقت مبكر من عام 2025. سيحاول المشروع، بقيادة ناوكي شينوهارا، الأستاذ في جامعة كيوتو الذي كان يعمل في مجال الطاقة الشمسية الفضائية منذ عام 2009، نشر سلسلة من الأقمار الصناعية الصغيرة في المدار. سيحاول هؤلاء بعد ذلك إرسال الطاقة الشمسية التي تجمعها المصفوفات إلى محطات استقبال أرضية على بعد مئات الأميال.

تم اقتراح استخدام الألواح الشمسية المدارية والموجات الدقيقة لإرسال الطاقة إلى الأرض لأول مرة في عام 1968. ومنذ ذلك الحين، أنفق عدد قليل من البلدان، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة، الوقت والمال في متابعة هذه الفكرة.

هذه التكنولوجيا جذابة لأن المصفوفات الشمسية المدارية تمثل مصدر طاقة متجددة غير محدود. في الفضاء، يمكن أن تجمع الألواح الشمسية الطاقة بغض النظر عن الوقت من اليوم، وباستخدام الموجات الدقيقة لشعاع الطاقة التي تنتجها، لا تشكل الغيوم مصدر قلق أيضًا. ومع ذلك، حتى إذا نجحت اليابان في نشر مجموعة من المصفوفات الشمسية المدارية، فإن التكنولوجيا ستظل أقرب إلى الخيال العلمي من الحقيقة. وذلك لأن إنتاج مصفوفة يمكنها توليد 1 جيجاوات من الطاقة - أو حول إنتاج مفاعل نووي واحد - سيكلف حوالي 7 مليارات دولار باستخدام التقنيات المتاحة حاليًا.