الذهب في استقرار تام صباح اليوم بعد تراجع الجرام 300 جنيه

شهدت أسواق الصاغة صباح اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 في مصر؛ استقرارًا في سعر الذهب وذلك بعد أن تراجع سعر الجرام بأكثر من 300 جنيه خلال تعاملات مايو الماضي، ليسجل بذلك الجرام عيار 21 لـ 2365 جنيهًا.

وفي السطور الآتية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية سعر الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة، وجاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2703 جنيهات للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 مستوى 2365 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2027 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر، من وزن 8 جرامات عيار 21، إلى 18920 جنيها.





جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم تميل إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من شهرين، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع سعر الفائدة، جاذبية المعدن الذهبي.

كما استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1979 دولارا للأوقية، ولم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر وسجلت 1996.60 دولار، وصعد الذهب 1.7 % هذا الأسبوع متجها إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل الماضي.