النصر يضرب الفتح بثلاثية في ختام الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا عريضًا على نظيره بثلاثية رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف النصر الأول في وقت مبكر بالدقيقة 4 من الشوط الأول، وظلت سيطرة العملاق الأصفر على مجريات اللقاء قائمة حتى انتهاء نصف اللقاء الأول.

وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة تمكن النجم البرازيلي تاليسكا من معاودة هز الشباك مرة أخرى وسجل الهدف الثاني للنصر، قبل أن يوقع محمد مران على الهدف الثالث للعالمي في الدقيقة 72 من اللقاء.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: اوغستين روسي

الدفاع: غيسلان كونان - ألفارو غونزاليس - عبدالله مادو - سلطان الغنام

الوسط: عبدالمجيد الصليهم - لويس جوستافو - عبدالله الخيبري

الهجوم: عبدالرحمن غريب – عبد العزيز العليوة - آندرسون تاليسكا

وأنهى فريق النصر بطولة الدوري محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 67 نقطة بفارق 6 نقاط عن فريق الاتحاد الذي يتصدر الجدول وحسم رسميًا اللقب للموسم الجاري بعد غياب 14 عامًا عن البطولة.