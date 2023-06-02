أمطار غزيرة في اليابان وتحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية

شهدت اليابان، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة فى مناطق واسعة من البلاد مع اقتراب العاصفة المدارية ماوار، فيما نصحت السلطات اليابانية السكان بتوخى الحذر من الفيضانات والانهيارات الطينية.

وضعفت قوة ماوار من إعصار قوي إلى عاصفة مدارية بعدما أحدثت دمارا في جوام في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن السلطات نصحت ما يقرب من 1.3 مليون شخص في أنحاء اليابان بالإخلاء، معظمهم في مناطق بغرب هونشو ومنها مقاطعة واكاياما.

وألغت وزارة النقل ما يزيد قليلا عن 300 رحلة جوية حتى ظهر يوم الجمعة إلى جانب 52 رحلة عبارة، كما تم وقف عدد من خطوط القطارات.

ودعا الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، السكان في المناطق المتضررة على توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار.

وأضاف "من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية على جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

انهيارات طينية وفيضانات

وتسببت أنماط الطقس المماثلة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الماضي، وعلى الأخص في صيف 2018 عندما قتل أكثر من 200 شخص في غرب اليابان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة أنهار توشك على الفيضان بحلول منتصف النهار يوم الجمعة، لكن لم ترد تقارير عن حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في الأجزاء الغربية من جزيرتي شيكوكو وهونشو، مع توقعات بأن يبلغ مستوى المياه 350 مليمترا نتيجة الأمطار في أجزاء من غرب هونشو في غضون 24 ساعة حتى صباح يوم السبت.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أجزاء من منطقة شيكوكو تعرضت لأمطار بلغ مستواها 162.5 مليمتر في ثلاث ساعات حتى التاسعة صباحا(24.00 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت وزارة الأراضي اليابانية أنها بدأت تصريف المياه من 51 سدا في 16 محافظة من أوكيناوا إلى منطقة كانتو حتى ظهر اليوم الجمعة حتى لا تفيض السدود.

وعلى الرغم من أن أمطار الصيف الغزيرة شائعة في اليابان، فإن الوقت ما زال مبكرا لاستقبال عاصفة بقوة إعصار بالقرب من الجزر اليابانية في يونيو.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: