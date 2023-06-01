رونالدو يؤكد تصريحات العويران حول صفقة انتقاله للنصر

أكد كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، ما قاله أسطورة كرة القدم السعودية، سعيد العويران بشأن الجهة الممولة لصفقة انتقال صاروخ ماديرا لصفوف “العالمي”، في انتقالات شهر يناير الماضي 2023.

حصل النصر على توقيع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي 2023، ووقع صاحب الـ 38 عامًا على عقود الانتقال لأصفر الرياض لمدة موسمين ونصف، ليحصل على راتب سنوي قدره 500 مليون يورو، بواقع 200 مليون يورو.

تصريحات كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي:

تحدث كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي والسعي المستمر نحو الدعم بلاعبين كبار من أندية أوروبية، حيث خطة وزارة الرياضة السعودية للتطوير من دوريها في السنوات المقبلة.

وكشف كريستيانو رونالدو، مساء الخميس، من خلال تصريحاته عن الدوري السعودي أن صفقة انتقاله للنصر كانت من خلال الدعم المادي من قبل الحكومة السعودية للأندية، وذلك للارتقاء بمستوى دوري المحترفين في السنوات المقبلة.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة السعودية خلال الفترة الأخيره لمساعدة الأندية في إبرام عددًا من الصفقات العالمية التي ستجلب الأنظار نحو الدوري السعودي، وتجعله من أقوى الدوريات في العالم كما قال رونالدو أنه سيكون من أهم 5 مسابقات في العالم.

أشار رونالدو إلى أن استمرار الدعم الحكومي لأندية دوري المحترفين في السنوات الخمس المقبلة، سيجعل البطولة من أقوى المسابقات في العالم، وهو ما قاله من قبل سعيد العويران في تصريحات خاصة لبوابة الوافد الإلكترونية.

تصريحات سعيد العويران عن صفقة انتقال رونالدو للنصر:

اقرأ أيضًا: العويران يكشف أسباب نجاح انتقال رونالدو للنصر السعودي (خاص)

وكان سعيد العويران الأسطورة السعودية قد قال في وقت سابق للوفد أن من أسباب نجاح صفقة انتقال رونالدو للنصر هو الدعم المالي من الملك وولي العهد للأندية، وتمنى استمرار الدعم المادي للأندية لنجاح التجربة وحتى تستمر الحياة الكروية في أفضل حال بالمملكة العربية السعودية.

وتابع رونالدو حديثه عن الدوري السعودي وقال أن البنية التحتية لدوري المحترفين السعودي تحتاج للتطوير في الفترات المقبلة، والتي يجب أن تشمل الطاقم التحكيمي وطاقم تحكيم تقنية حكم الفيديو المساعد، فهم يحتاجون للتحسن بعض الشيء في الملاعب السعودية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.