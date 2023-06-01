الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رونالدو يعلن قراره بشأن الاستمرار في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي موقفه النهائي بشان الاستمرار في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، خاصة بعد نهاية موسمه الاول مع أصفر الرياض.

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كريستيانو رونالدو يثير الجدل بتصريح حول موسمه الأول مع النصر السعودي

وأنهى رونالدو موسمه الاول مع النصر بدون أي بطولات والذي أثار الكثير من الجدل حول رحيل اللاعب عن قلعة العالمي، والعودة من جديد لأوروبا في الموسم المقبل، حيث واحد من العروض التي تلقاها اللاعب مثل بايرن ميونيخ.

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وقال كريستيانو رونالدو أنه رغم خسارة جميع البطولات في الموسم الحالي لكنه متفائل بالنسخة المقبلة من دوري المحترفين، والتي من خلالها سيسعي لتحقيق البطولات مع الأصفر.

مؤكدًا ان لاعبي النصر تحسنوا كثيرًا في الفترة الاخيرة خاصة بعد وصولي للرياض وفي أخر 5 أشهر تقريبًا، ومعها تحسن مستوى اللاعبين في جميع أندية الدوري الذي أصبح تنافسي اكثر مما كان عليه.

واكد كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي جيد وتنافسي، وبه عدد كبير من الأندية التي تنافس على اللقب ومجموعة كبيرة من اللاعبين العبار الكبار، لكن البنية التحتية للبطولة تحتاج لبعض التحسن، ونفس الحال بالنسبة للحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" يجب أن يكونوا أسرع بعض الشئ.

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رونالدو: شهر رمضان من أصعب الفترات التدريبيه

أشار كريستيانو رونالدو إلى تدريباته مع النصر خلال شهر رمضان الماضي، وقال أنه من بعض التحديات التي واجهته منذ توقيعه للعالمي، ويرجع السبب في ذلك إلى أن موعد التدريبات كان في المساء كنا نتدرب في العاشرة، والذي كان على عكس أوروبا فهناك كانت التدريبات في الصباح.

أشار كريستيانو رونالدو إلى ان لاعبي الأصفر لاحظوا انضباطي وأخلاقي في التدريبات، حتى نقلت لهم الكثير من الالتزام والضرورة في التعامل مع التدريبات البدنية.

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