حجازي وطارق حامد يغيبان عن الاتحاد السعودي في الجولة الختامية بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى اتحاد جدة، مواجهة مساء اليوم، أمام نظيره الطائي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، فى اطار الجولة الأخيرة التى تجمعهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022 ـ 2023.

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تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع أمام الطائي في الدوري

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: مدالله العليان – عمر هوساوي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود

في خط الوسط: برونو هنريكي – عوض الناشري – كورنادو

في الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله – عبدالرحمن العبود

غياب حجازي و طارق حامد

وتأكد غياب أحمد حجازي عن صفوف اتحاد جدة السعودي، بسبب اصابة في الركبة في مباراة االجولة الماضية أمام الفيحاء، والتى حسم فيها النمور التتويج بلقب الدوري.

وعلى الجانب الأخر تعرض طارق حامد للاصبة بتمزق فى وتر العضلة الخلفية للفخد وابتعاده عن أخر 3 لقاءات مشاركة للعميد في الدوري.

الاتحاد السعودي يتوج ببطولة الدوري

تتويج فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وتقام جميع مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة ببطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الأربعاء في توقيت واحد وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، نظرا لحساسية المواجهات فيما يتعلق بالفريق الثاني الهابط لدوري يلو.

وأصبحت البطاقة الثانية في الهبوط بمسابقة الدوري السعودي للموسم الحالى 2022 ـ 2023 حائرة بين أندية الفيحاء والخليج والعدالة، فيما كانت الأولى من نصيب الباطن رسميا.

ويتربع فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة السعودي على عرش ترتيب مسابقة الدوري للمحترفين لموسم 2022 ـ 2023 برصيد 69 نقطة، ويقع في وصافة الترتيب فريق النصر برصيد 64 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي الهلال السعودي برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط يتواجد الشباب في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، وفي صراع الهبوط تتبارى ثلاثة فرق على بطاقة الهبوط الثانية بالمسابقة هم الفيحاء والعدالة الخليج.