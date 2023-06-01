كريستيانو رونالدو يثير الجدل بتصريح حول موسمه الأول مع النصر السعودي

قيم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، موسمه الأول مع أصفر الرياض خاصة بعد خروج العالمي من الموسم 2022-2023 بدون أي القاب.

انهى فريق النصر الموسم الحالي من دوري روشن السعوي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وخسر جميع البطولات عن الموسم المنقضي في المملكة.

ماذا قال رونالدو عن موسمه الاول مع النصر ؟

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات له عقب نهاية الموسم الرياضي في السعودية، أن توقعاته كانت خاطئه ومختلفه عن موسمه الاول في المملكة، مشيرًا إلى أنه توقع التتويج بكل شيء في موسمه الأول.

وتابع كريستيانو رونالدو أنه توقع الفوز بأحد الألقاب هذا العام مع النصر، وأكمل انه في بعض الأحيان تسير الأمور على غير المتوقع، ولكي تتحقق كل الآماني يجب أن يكون هناك مثابرة واستمرارية حتى يتحقق الأفضل.

رونالدو: الدوري السعودي تحسن كثيرًا بوجودي

أكد كريستيانو رونالدو أن النصر تحسن كثيرًا في أخر 5 أشهر أو 6 أشهر، وأرى أن الدوري تحسن كثيرًا أيضًا، وأن جميع الفرق قد تحسنت بتحسن النصر.

واختتم رونالدو تصريحاته بأنه إذا تحلى اللاعبون بالإيمان فإن كل شيء من الممكن أن يتحقق.

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