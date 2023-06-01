الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بتصريح حول موسمه الأول مع النصر السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

قيم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، موسمه الأول مع أصفر الرياض خاصة بعد خروج العالمي من الموسم 2022-2023 بدون أي القاب.

txt

الدوري السعودي.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع النصر في موسم 2022-2023

انهى فريق النصر الموسم الحالي من دوري روشن السعوي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وخسر جميع البطولات عن الموسم المنقضي في المملكة.

ماذا قال رونالدو عن موسمه الاول مع النصر ؟

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات له عقب نهاية الموسم الرياضي في السعودية، أن توقعاته كانت خاطئه ومختلفه عن موسمه الاول في المملكة، مشيرًا إلى أنه توقع التتويج بكل شيء في موسمه الأول.

وتابع كريستيانو رونالدو أنه توقع الفوز بأحد الألقاب هذا العام مع النصر، وأكمل انه في بعض الأحيان تسير الأمور على غير المتوقع، ولكي تتحقق كل الآماني يجب أن يكون هناك مثابرة واستمرارية حتى يتحقق الأفضل.

txt

آخرهم كريم بنزيما .. الدوري السعودي يستقطب كبار نجوم العالم

رونالدو: الدوري السعودي تحسن كثيرًا بوجودي

أكد كريستيانو رونالدو أن النصر تحسن كثيرًا في أخر 5 أشهر أو 6 أشهر، وأرى أن الدوري تحسن كثيرًا أيضًا، وأن جميع الفرق قد تحسنت بتحسن النصر.

واختتم رونالدو تصريحاته بأنه إذا تحلى اللاعبون بالإيمان فإن كل شيء من الممكن أن يتحقق.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

مواد متعلقة

الخطيب يكرم العمال المشاركين في بناء فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

الجريدة الورقية