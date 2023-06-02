ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة كليرمون بالدوري الفرنسي

قائمة باريس سان جيرمان

كشف كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق الباريسي، لمباراة كليرمون فوت، المقرر له غدا السبت، في ختام الدوري الفرنسي.



وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي في ظهوره الرسمي الأخير، وسط عقده الذي ينتهي في نهاية الشهر الحالي، ولم يتم تجديده حتى الأن.



وكان ميسي أنتقل لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2021، في صفقة انتقال حر.





وضمت قائمة فريق باريس سان جيرمان 19 لاعبا وجاءت كالتالي:



"أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيمبيلي، ليونيل ميسي، إنهاجا، بيتشابو، زاير ايمري، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي، لافالي، لوتيلييه، دوناروما".

وكان باريس سان جيرمان حسم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي قبل جولة من انتهاء المسابقة متفوقا على أقرب ملاحقيه لانس بفارق 4 نقاط.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن عن مواجهة النصر السعودي في مباراة ودية، خلال جولته في اليابان، هذا الصيف ، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2024.

أشار نادي باريس سان جيرمان، في بيانه الرسمي عبر موقعه صباح اليوم الجمعة، أنه سيخوض جولته التحضيرية في اليابان في الفترة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس المقبلين مثل الصيف الماضي.

وواصل البيان، أن فريق باريس سان جيرمان، سيخوض ثلاث مباريات ودية في اليابان ضد النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم 25 يوليو فيما يواجه سيريزو أوساكا يوم 28 من الشهر نفسه.

في سياق متصل، كشف نادي النصر السعودي،عن إقامة معسكره فى البرتغال بدايةً من 3 يوليو المقبل، استعدادا للموسم الجديد.