النصر السعودي يتمسك بالأمل الأخير

تتضاءل آمال نادي النصر في التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الحالية، مع استمرار اتحاد جدة في انتصاراته المتتالية بالمسابقة.

النصر يركض في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن اتحاد جدة متصدر الترتيب، ذلك قبل جولتين من انتهاء الموسم الحالي.

الأمل الأخير:

النصر يتمسك بالفرصة الأخيرة قبل انطلاق الجولة الـ 29 من الدوري السعودي للمحترفين على الرغم من كونها ستحسم وجهة لقب دوري روشن بالموسم الحالي، في حالة فوز اتحاد جدة على الفيحاء، لكن النصر يعقد آماله على خسارة النمور في المواجهتين المتبقيتين من عمر المسابقة لانتزاع اللقب.

واقعية اتحاد جدة:

بالنظر إلى الأمور بواقعية فإن فرص النصر تبدو معقدة بالنصر إلى نتائج اتحاد جدة من جهة ومن أخرى دوافعه لحسم اللقب الغائب من نحو 14 عامًا، إذ سيكون أمام اتحاد جدة فرصة أخرى حال فشله في حسم اللقب أمام الفيحاء، ذلك في مباراته أمام الطائي في الجولة الختامية لمسابقة الموسم الحالي.

ويتبقى لفريق النصر مواجهتين في الموسم الحالي بالدوري السعودي، إذ سيواجه الاتفاق في الرابعة والنصر عصر اليوم السبت، ثم يسدل ستار المسابقة بمواجهة الفتح في نهاية الشهر الجاري.

يحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة ويليه الهلال بنفس عدد النقاط في المركز الرابع، وعلى مستوى مراكز الهبوط فتتصارع 3 فرق هم الباطن صاحب المركز الأخير بـ19 نقطة، والعدالة في المركز قبل الأخير بـ27 نقطة، وفي المركز الـ14 يأتي الخليج بـ 27 نقطة أيضًا.