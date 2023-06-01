ختام فعاليات اليوم العلمي الأول للسكتة الدماغية بالبحيره

اختتمت فعاليات اليوم العلمي الأول للسكتة الدماغية بالبحيرة، والذي تنظمة مديرية الصحة ، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة .

كان وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، قد إفتتح فعاليات اليوم العلمي صباح اليوم ، وسط حضور كثيف من الأطباء

وجاء تنظيم هذا اليوم العلمي الخاص بالسكتة الدماغية ، بعد النجاح الساحق الذى حققته وحدات إذابة الجلطة الدماغية بالبحيره ، لتدريب أطباء النفسية والعصبية واطباء العناية والطوارئ ، على كيفية التعامل مع حالات الجلطات والسكتة الدماغية ، ولنشر الوعي بين الاطباء والمواطنين على أهمية التعامل مع تعراض السكتة الدماغية منذ الساعات الأولى .

وحاضر فيه أساتذة متخصصون على رأسهم الدكتوراسماعيل رمضان أستاذ ورئيس قسم أمراض المخ والأعصاب بجامعة الإسكندريه ، والدكتوروفيق بهنسي جامعة طنطا ، والدكتور أحمد حشيش أستاذ أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصوره الدولي .

و بعد انتهاء الجانب النظرى ، تم تنظيم عمل ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على عمليات الإنقاذ السريع لحالات السكتات الدماغية ، مما كان له أثر ايجابي كبير ومردود طيب بين الحضور .

وأثمر اليوم العلمي عن عدة توصيات هامة ، حيث تحدث المحاضرين عن آخر المستجدات العلمية في موضوع السكتة الدماغية ، وكيفيه التعامل معها وتدريب شباب الأطباء على مايلي

التوعية بعلامات الجلطة ،ضرورة نشر الوعي عن وجود تلك الخدمة والمستشفيات الموجود بها الخدمة ، وذلك لإنقاذ حياة المرضى ، وأن

التوعية بعدم أخذ أدوية إلا بعد الذهاب للمستشفى ، الخدمة تقدم مجانا

كل دقيقة لها ثمنها والذهاب للمستشفى فى أسرع وقت خلال أربعة ساعات

ونصف من بداية ظهور الاعراض ،التوعية لرجال الإسعاف بالتوجه فورا بالحالة لأقرب مكان به وحدة اذابة الجلطة ، وعدم اهدار الوقت بالذهاب لأماكن لا تتوفر بها التدخلات