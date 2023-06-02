المواقع التخزينية بالشرقية تستقبل 2251 طن قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٢٥١ طن و٩٧١ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٠٧٣٥٨ طن و ٠٦٦ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية .

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية التي يتم تسويقها ضد جميع الاخطار (السرقة - خيانه الأمانة – التلف - أي مخاطر يتعرض لها القمح) من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئه العامه للسلع التموينية

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.