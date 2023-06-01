الدوري السعودي.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع النصر في موسم 2022-2023

انتهى موسم 2022-2023 من الدوري السعودي للمحترفين بتتويج فريق اتحاد جدة باللقب للمرة الأولى منذ 14 عامًا على حساب النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصف الثاني من الموسم مع النصر مع انتقال للفريق السعودي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعدما كان قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعد كريستيانو رونالدو الذي يتفاضى 200 مليون يورو في الموسم الواحد هو الصفقة الأبرز في تاريخ الأندية السعودية التي تستهدف التعاقد مع العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية وعلى رأسهم الثنائي ليونيل ميسي بعد ارتباطه بالانتقال إلى الهلال وكريم بنزيما الذي يبدو أنه اقترب من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والفتح بالجولة الأخيرة من الدوري السعودي بعدما قرر الجهاز الفني للعالمي إراحته بسبب تعرضه لشد عضلي في مباراة الاتفاق.

وسيعود كريستيانو رونالدو للمشاركة في المباريات الرسمية مع النصر خلال البطولة العربية التي من المقرر إقامتها بالممكلة العربية السعودية في شهر يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يقود كريستيانو رونالدو هجوم النصر ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة العربية، وهي المجموعة التي تضم الزمالك والشباب السعودي و الاتحاد المنستيري التونسي.

أبرز أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي

وشارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في 16 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، وساهم خلالها في 16 هدفًا بتسجيله 14 هدفًا وصناعته هدفين.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، والتي تصدرها المغربي عبد الرزاق حمد لله مهاجم اتحاد جدة برصيد 21 هدفًا

وسجل كريستيانو رونالدو هدفًا كل 102 دقيقة مع النصر في موسم 2022-203 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبلغ متوسط عدد التسديدات في المباراة الواحدة للبرتغالي كريستيانو رونالدو 4.9 تسديدة، وقد أضاع 5 فرص كبيرة كما تمكن نجم النصر السعودي من صناعة 5 فرص محققة لزملائه.

ووصل متوسط عدد التمريرات الصحيحة للنجم البرتغالي إلى 21.8 تمريرة صحيحة كما بلغ متوسط عدد مراوغاته الصحيحة في المباراة الواحدة 1.3 مراوغة بدقة 47 %