رونالدو يوجه رسالة لـ ميسي قبل التوقيع للهلال

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي رسالة لمنافسة السابق ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يقترب من الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال.

انتقل رونالدو لنادي النصر في انتقالات شهر يناير الماضي 2023، ووقع صاحب الـ 38 عام على عقود الانتقال لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو، والتي تعادل "2 مليار ريال سعودي"، على أن يتقاضي راتب سنوي قدره 200 مليون يورو.

رسالة رونالدو لـ ميسي

رسالة رونالدو لنجوم العالم المحتمل انتقالهم للدوري السعودي في الموسم المقبل، كانت للنصيحة، وقال نجم فريق النصر لليونيل ميسي و غيره من اللاعبين القريبين من الانتقال لـ الدوري السعودي: " أنتم مرحب بكم.. الدوري سيتحسن كثيرًا في الموسم المقبل ، و هو يملك حاليًا عدد كبير من اللاعبين الأجانب والعرب الرائعين".

و تابع الأسطورة البرتغالية ونجم نادي النصر أن الدوري السعودي سيكون من أهم 5 مسابقات في العالم، خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي الحكومي لدوري المحترفين في المواسم المقبلة.

رونالدو: البنية التحتية للدوري السعودي تحتاج للتطوير

وقال كريستيانو رونالدو أن البنية التحتية للدوري السعودي، بالإضافة إلى أطقم الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، فهم يحتاجون للتحسن بعض الشيء في الملاعب السعودية، والذي سيكون له دور كبير في وصول الدوري للعالمية قريبًا .

رونالدو يحسم موقفه من الرحيل عن النصر

أكمل كريستيانو رونالدو حديثة عن الدوري السعودي و عن موسمه الاول في المملكة العربية السعودية وقال أنا سعيد للغاية وأرغب في الاستمرار وسأستمر هنا، وعن أخبار رحيله عن الأصفر في الموسم المقبل قال أنها مجرد شائعات ، و لم أطلب العودة لأوروبا .

و قال لاعب النصر أنه توقع أن يحصد أي من البطولات في موسمه الاول مع النصر، لكنه تفاجئ بخسارة جميع البطولات، مؤكدًا ان الفريق سيكون أفضل في الموسم المقبل، وتحسن أداء الفريق كثيرًا في أخر 5 أو 6 أشهر، وأنا أثق أننا سنتحقق الألقاب قريبًا.

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