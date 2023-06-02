النصر السعودي يواجه باريس سان جيرمان في جولته الصيفية

النصر ضد باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مواجهة النصر السعودي في مباراة ودية، خلال جولته في اليابان، هذا الصيف ، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2024.



جولة في اليابان



أكد نادي باريس سان جيرمان، في بيانه الرسمي عبر موقعه صباح اليوم الجمعة، أنه سيخوض جولته التحضيرية في اليابان في الفترة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس المقبلين مثل الصيف الماضي.



وتابع النادي الباريسي، أن فريق باريس سان جيرمان، سيخوض ثلاث مباريات ودية في اليابان ضد النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم 25 يوليو فيما يواجه سيريزو أوساكا يوم 28 من الشهر نفسه.

النصر ضد باريس سان جيرمان

في سياق متصل، كشف نادي النصر السعودي،عن إقامة معسكره فى البرتغال بدايةً من 3 يوليو المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

رونالدو يوجه رسالة لـ ميسي قبل التوقيع للهلال

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي رسالة لمنافسة السابق ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يقترب من الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الهلال.



انتقل رونالدو لنادي النصر في انتقالات شهر يناير الماضي 2023، ووقع صاحب الـ 38 عام على عقود الانتقال لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو، والتي تعادل "2 مليار ريال سعودي"، على أن يتقاضي راتب سنوي قدره 200 مليون يورو.



رسالة رونالدو لنجوم العالم المحتمل انتقالهم للدوري السعودي في الموسم المقبل، كانت للنصيحة، وقال نجم فريق النصر لليونيل ميسي و غيره من اللاعبين القريبين من الانتقال لـ الدوري السعودي: " أنتم مرحب بكم.. الدوري سيتحسن كثيرًا في الموسم المقبل ، و هو يملك حاليًا عدد كبير من اللاعبين الأجانب والعرب الرائعين".



و تابع الأسطورة البرتغالية ونجم نادي النصر أن الدوري السعودي سيكون من أهم 5 مسابقات في العالم، خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي الحكومي لدوري المحترفين في المواسم المقبلة.



وقال كريستيانو رونالدو أن البنية التحتية للدوري السعودي، بالإضافة إلى أطقم الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، فهم يحتاجون للتحسن بعض الشيء في الملاعب السعودية، والذي سيكون له دور كبير في وصول الدوري للعالمية قريبًا.





