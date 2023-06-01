كريستيانو رونالدو شعر بالتوتر خلال أول يوم في "النصر" لهذا السبب

تحدث كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في تصريحات حول موسمه الاول مع الفريق السعودي، وما قدمه وما كان شعوره عندما انتقل للسعودية في تجربه جديده عليه.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات تلفزيونية أن يومه الاول مع النصر كان مليئ بالتوتر، خاصة أثناء تقديمه كلاعب داخل ملعب مرسول بارك في الرياض، والتي كانت خلال شهر يناير الماضي.

سبب شعور رونالدو بالتوتر

وقال كريستيانو رونالدو أن السبب الحقيقي خلف شعورة هو وجود عائلته معه داخل الملعب اثناء تقديمه وفي بيئه جديده عليه واسرته، وأيضًا كان الملعب ممتلئ لكن الوضع الآن تغير، فالآن أشعر بالراحه وأصبحت متأقلم بشكل كبير، إنها ذكريات جيدة.

وتابع رونالدو تصريحاته أن اليوم كان مميز للغاية وكان الحضور الجماهيري كبير ومميز، وكان يومًا خاصًا لي ولعائلتي ولكل من جاء معي.

كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقل للنصر النصر قادمًا من فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، في شهر يناير الماضي.

ماذا قال رونالدو عن موسمه الاول مع النصر ؟

وقال رونالدو أن توقعاته عن الدوري السعودي كانت خاطئة حول موسمه الاول مع النصر، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع الحصول على كل البطولات لكنه تفاجئ بما حدث في الموسم المقضي.

وتابع انه في بعض الأحيان تسير الأمور على عكس المتوقع، ولا تتحق جميع الامنيات، ولذلك أن يكون هناك مثابرة واستمرارية حتى يتحقق الأفضل، وقد تحسن الدوري السعودي كثيرًا هذا الموسم بوجودي وتحسن النصر أيضًا خاصة في أهر 5 أشهر أو 6 أشهر، وأصبحت جميع الاندية قريبة من نفس المستوى.

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